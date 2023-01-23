『Urban Explorer DR アーバンエクスプローラー 6.0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 10時 18分に出品され03月30日 10時 18分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Urban Explorer DR アーバンエクスプローラー 6.0



カラー···ブラック



先週購入しましたが、サイズ感が予想と異なったため出品します。

屋外に出しておらず、屋内保管です。



付属品はなく、本体のみとなります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ベルーフバゲッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Urban

Explorer

DR

アーバンエクスプローラー

6.0