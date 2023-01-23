『新品 L ブラックレーベル クレストブリッジ限定チェック プルオーバー パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 05分に出品され03月28日 08時 05分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 BLACK LABEL CRESTBRIDGE 【店舗限定】 CBチェック切換え ダンボール ニット パーカー





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製造 販売元 三陽商会



定価 35,200円（税込）



バーバリー・ブラックレーベルを象徴するノバチェックの柄 や、現状のブランドコンセプトは継承したまま、

三陽商会がバーバリーと新たにライセンス契約をし生まれたのが、

「ブラックレーベル・クレストブリッジ」、そして「ブルーレーベル・クレストブリッジ」です。

これからの展開にも大注目のブランドです。



フロントをクレストブリッジチェック柄で切り替えたプルオーバーパーカー。



アイコニックなチェック柄を取り入れる事でブラックレーベルならではの

遊び心あるデザインになっています。



ややゆったりとしたリラックスシルエットで一枚でもサマになる一着です。



素材には3層構造からなるダンボールニットを使用しています。



ストレッチ性に優れ程良い厚みと適度なハリ感、さらには軽さがあるため、

快適な着心地ときれいなシルエットを作り出します。



編立から加工・仕上げまで日本にて丁寧に作り上げた生地になっています。





※細かいキズ、擦れ、気になさる方、過度な神経質な方の御入札は御遠慮下さい。





【状態】・・・・・新品・未使用



※自宅保管の為、少々シワがあるかもしれませんのでご了承ください。





【色】・・・・・ブラック





【素材】・・・・ポリエステル85% レーヨン12% ポリウレタン3%

別布部分 ポリエステル95% ポリウレタン5%





【サイズ】・・・・L



■肩幅 約53.5cm 袖丈 約61cm 身幅 約58cm 着丈 約73cm



※平置きで直線で採寸、多少の誤差はご容赦ください。





【付属品】・・・・※セキュリティー上、下げ札の紙タグの一部をカットしています。

ご理解の上、入札をよろしくお願いいたします。





※当方の商品は正規店にて購入の為、全て本物１００％保障です。 ご安心してご入札ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

L

ブラックレーベル

クレストブリッジ限定チェック

プルオーバー

パーカー