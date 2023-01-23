『美品 ドクターマーチン スモール レザー バックパック A4 ステッチ リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 26分に出品され03月11日 10時 26分に終了予定です。即決価格は12,045円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

横幅→約30cm

高さ→約39cm

マチ→約10cm

ハンドルから本体までの高さ→約8cm

ショルダーストラップの長さ→最大約75cm

調整可能



サイズは平置きではかった長さになります。自身で測った採寸のため多少の誤差はご理解ください。



【商品】

Dr.Martens/ドクターマーチンのリュックです。



ブラックのオールレザーに黄色いステッチ、シルバー金具のロゴ刻印で高級感溢れるデザインとなっています。



A4も余裕で収納可能なのでビジネスにもピッタリなバッグです。



【カラー・デザイン】

ブラック



【素材】

レザー



【付属品】

無し



【その他】

間口:フラップ

外側ポケット:オープンタイプ×1

内側ポケット:オープンタイプ×1



【状態】

特筆するキズや汚れなく、全体的に綺麗な状態ですのでまだまだお使いいただけます。



ハンドルの芯折れはありません。



※状態は必ず写真をご確認ください。

※あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。



【梱包について】

プチプチで包んだ上で発送致します。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品





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管理番号b404 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

ドクターマーチン

スモール

レザー

バックパック

A4

ステッチ

リュック