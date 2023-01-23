『アップル Macbook Pro 13インチ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 10時 39分に出品され03月12日 10時 39分に終了予定です。即決価格は27,261円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アップル Macbook Pro 13インチ Mid 2018

500GB



Pro/モデル名: Mid 2018

シリーズ: Macbook Pro

ディスプレイサイズ: 13インチ

ブランド: アップル



#APPLE





仕上げ···スペースグレイ



タッチパネル操作やカメラは問題なく使用できます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル