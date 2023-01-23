『【非売品】パーリーゲイツ 35周年 スウェット サイズ1 ゴルフ [M5891]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 08分に出品され03月17日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

PEARLY GATES パーリーゲイツ

【アイテム】

スウェット

【柄】

バック/左袖 ロゴワッペン

【色】

ホワイト系

【表記サイズ】

1

【実寸】

肩幅：47cm / 身幅：53cm / 着丈：60cm / 袖丈：59cm

【状態】

B フロント裾近く/左肩 やや汚れ有り（画像8・9枚目）

※商品の状態等についても基本的に画像にてご確認ください。

※また写真の写りによって多少色が違う場合があります。



【付属品】

特に無し



【状態評価ランク・説明】

N 新品同様の商品

S 未使用品

A 未使用に近い

A- 目立った傷や汚れなし

B やや傷や汚れあり

B- 傷や汚れあり

C 使用感または目立つ傷や汚れがある商品

D ジャンク品

※写真に写っているものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パーリーゲイツ