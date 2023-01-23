『PORTER リュック・バックパック 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 23時 20分に出品され03月21日 23時 20分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

PORTERは日本の高品質なバッグブランドで、耐久性とデザイン性に優れています。



【機能的なデザイン】

外側に2つのポケット、内部にジッパーポケットを備え、収納力が高く、使いやすい設計です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練された黒のデザインにオレンジの内装が映え、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: PORTER

- 製造国: 日本

- 色: 黒

- 内装色: オレンジ

- ポケット数: 外側ポケット2つ

- 内部ポケット: ジッパーポケット1つ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

リュック・バックパック

黒