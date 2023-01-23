『タイトリスト TSR2 FW 21° ヘッド 日本仕様 正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 06時 22分に出品され04月18日 06時 22分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タイトリスト TSR2 FW 21°ヘッド1447





シリアルネック付近にあります、日本仕様、正規品です。



カバー、レンチありません 、ネジは本体についています。



総重量-223g+-



状態は ソールに擦り傷があります フェースに小さい傷があります クラウンも小さい傷があります、性能的問題はありません。（写真からご判断ください。） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり