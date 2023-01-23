『BALENCIAGA バレンシアガ キャップ 黒 (L59)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 22時 39分に出品され04月06日 22時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

BALENCIAGAは、現代のファッション界で最も影響力のあるブランドの一つです。このキャップは、そのシンプルさと洗練されたデザインで、どんなスタイルにもマッチします。



【高品質な素材】

イタリア製のコットン100%を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。長時間の着用でも快適です。



【特別なシーズン】

このキャップは、FALL WINTER 17コレクションに属しており、特別なデザインが施されています。ファッションに敏感な方にとって、見逃せないアイテムです。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: 黒

- モデル名: ARCHETYPE

- 製造国: イタリア

- 素材: コットン100%





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ BALENCIAGA

バレンシアガ キャップ

黒 (L59)