『[No122]モン族ジャケット モン族コート 手刺繍 藍染【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 03時 14分に出品され03月12日 03時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モン族手織りコットン藍染め生地で作ったコートです



男性も女性も着用できます





季節感...春, 夏, 秋, 冬



素材 モン族綿古布-藍染

自然素材だから長持ちする。



柄... 手仕事刺繍





肩幅 64cm



身幅 約64cm



袖丈 51cm



アーム幅 22cm



着丈85cm



スリット 44cm



*なんと立体刺繍になって本当に素 敵です



*裏地あり。



*ポケットないタイプ

* スリットがあり





藍染特有の匂いがします。古着生地の痛みや汚れある事ご理解下さい。



色落ちがございます。移染を避けるため単独で洗ってくださ い。

軽く押し洗い

脱水し、陰干ししてください。



#藍染

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#刺繍入りジャケット

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#秋服

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#モン族コート





カラー···ブラック



カラー···ブラック



季節感···冬



季節感···冬,春



季節感···冬,秋,春



季節感···冬,秋,春,夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ [No122]モン族ジャケット

モン族コート

手刺繍

藍染