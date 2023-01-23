『無職転生Ⅱシルフィエット(CV:茅野愛衣)ONKYOコラボワイヤレスイヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 55分に出品され03月30日 17時 55分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【受注生産/限定商品】

ONKYO オンキヨー コラボ 完全ワイヤレスイヤホン 『無職転生II』シルフィエットモデル

※オリジナルシステムボイス入り※

（CV: 茅野愛衣-かやのあい）



⚠️受注生産限定商品で現在は販売終了しており、大変レアな商品となっております。

【状態】

新品、未使用

一度中身を確認してます



初期不良等はこちらでは保証できませんので、

ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オンキヨー