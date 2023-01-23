『セリーヌ ショルダーバッグ トートバッグ マカダム ゴールド金具 CELINE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 13時 44分に出品され03月19日 13時 44分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

セリーヌ CELINE ショルダーバッグ トートバッグ



●サイズ

タテ26cm

ヨコ36cm

マチ11cm

ショルダー73cm

＊素人寸法になりますので、多少の誤差はご了承下さい。



●カラー

マカダム ブラウン系



●素材

レザー 革

PVC



●状態

使用頻度は少ないです。

目立った傷や汚れ等も少ない為、まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

内側部分にも破れやスレは見当たりません。



●購入場所

母がフランス パリ旅行に行った際に正規品店で購入したものになります❣️



○何か気になる点等ありましたら、コメントお願い致します。即購入もOKです⭕️

＊お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ ショルダーバッグ トートバッグ マカダム ゴールド金具 CELINE