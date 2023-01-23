『SONY WALKMAN NW-A106（BLACK）＋ソフトケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 55分に出品され03月07日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SONY WALKMAN NW-A106です。



6年ほど前に購入し、しばらく使用後自宅にて保管しております。



【内容】

・WALKMAN本体（黒）

・ソフトケース（赤）

・充電コード

・箱

・説明書



※使用時保護フィルムを貼っていました。発送の際に傷が付かないよう、フィルムは貼ったまま送らせていただきます。

※ソフトケースは別途で購入したものです。箱の底（説明書等が入っているスペース）に入れて発送します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし