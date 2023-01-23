『JIMMY CHOO クラッチバッグ ゴールド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 10時 16分に出品され04月21日 10時 16分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

JIMMY CHOOは、ラグジュアリーなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このクラッチバッグは、特別なイベントやパーティーにぴったりのアイテムです。



【デザインと素材】

ゴールドのグリッター素材が華やかさを演出し、ゴールドの金具が高級感を加えています。内装はベージュの生地で、使いやすさを考慮したデザインです。



【付属品と状態】

オリジナルの箱と保存袋が付属しており、保管や持ち運びにも便利です。状態も良好で、安心してご使用いただけます。



- ブランド: JIMMY CHOO

- 色: ゴールド

- 素材: グリッター

- 付属品: 箱、保存袋

- 形状: クラッチバッグ

- 内装: ベージュの生地

- ロゴ: JIMMY CHOO

- 金具: ゴールド



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジミーチュウ

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レディース

バッグ タグ JIMMY

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ゴールド