『Crocodileハンドバッグ#信頼できる上質#【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 05分に出品され03月07日 16時 05分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Crocodileのハンドバッグです。

最上級のオシャレを演出する、豪華な逸品です。

未使用に近い状態ですので、気持ちよくお使いいただけます。





爬虫類皮革の中でも最高級とされ、世界的に愛好家も多いクロコダイル革です。



クラフトスペースで購入（購入価格￥350,000）



ドレスでもジーンズスタイルでも、又和服でも、貴方を一段と引き立たせてくれるお品、どうぞご活用下さい☆

カラー・BLACK

シークレットポケット有

カードケース付き

保存袋

サイズ・縦16㎝

横上部24㎝ 底部30㎝

厚さ上8㎝ 底部12㎝

持ち手長さ・43.0cm

誤差御了承下さい。



※返品交換不可、送料無料 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クロコダイル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Crocodileハンドバッグ#信頼できる上質#