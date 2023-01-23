『良品 マイケルコース 2way ワンショルダーバッグ ハンドバッグ 本革 レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 14時 24分に出品され03月05日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅返品対応について

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✅購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





✅発送について

商品はプチプチで包み、紙袋または

段ボールに梱包した状態にて発送致します。





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✅商品状態

《状態》 A



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Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



✅サイズ(cm表記)

縦 29

横 35

マチ 10

ヒモ 39







※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)





✅仕様

オープンポケット×1

内側小型ポケット×4

内側ファスナーポケット×1

外側小型ポケット×1





✅ブランド

MICHAEL KORS

マイケルコース







✅商品

ワンショルダーバッグ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

クロスボディバッグ

サコッシュ







✅特徴

レディース

ユニセックス

メンズ

肩掛け可能

斜め掛け可能

2way

クロスボディ

ワンショルダー

ゴールド金具

MK







✅カラー

ホワイト 白

ネイビー 紺色

ブルー 青

バイカラー







✅素材

本革

シボ革

レザー











D333 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 良品

マイケルコース

2way

ワンショルダーバッグ

ハンドバッグ

本革

レザー