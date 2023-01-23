『初期 2006 FAT ウールスタジャン ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 18時 36分に出品され04月08日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2006年のFATからウールスタジャンです！

フロントにはナンバリング、バックスタイルにはクラシックなワッペンが配置されております。



ボディーはブラックでイエローのリブが付いておりナイス配色の1着です。



サイズ表記はskinnyですが大きめの作りになっており実寸はM〜Lほどあるかと思われます。



お探しだった方は是非。



サイズ表記

skinny



実寸

身幅57

肩幅48.5

袖丈60

着丈69.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフエーティー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 初期

2006

FAT

ウールスタジャン

ブラック