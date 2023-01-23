『スウェットセットアップ crystalocean fearofgod drip【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 19時 56分に出品され05月06日 19時 56分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホワイト✖️ブルーです！



Instagram等のsnsでバズっているブランド

カップルで着用できるセットアップ

ロゴはオール刺繍で高級感UP

フードもしっかりと立ち上がるフーディーになります







レディース M

メンズ170センチでＭ〜Ｌ

を推奨します。









【サイズ】トップス

M

着丈71cm バスト126cm 肩幅61cm 袖丈61cm

L

着丈73cm バスト130cm 肩幅63cm 袖丈62cm

【サイズ】ボトムス

M

総丈95cm ウエスト70cm ヒップ110cm 裾口24.5cm

L 総丈97cm ウエスト74cm ヒップ114cm 裾口26cm







essentials ティファニーカラー routes ハリウッドスター エルメス 好きに 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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