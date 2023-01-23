『BAO BAO イッセイミヤケ バオバオ ショルダーバッグ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 09時 05分に出品され03月11日 09時 05分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【正規品】



★大手買取店にて鑑定済みの商品ですので確実正規品となります。



★万が一コピー商品がありましたら返品、返金致します。







【ブランド】／イッセイミヤケ





◇ショルダーバッグ





【サイズ】

縦約22.5cm 横約33.5cm

ショルダー 全長約119.5cm



【付属品】ありません（箱等は付きません）





【商品状態】

大切に使用していた為状態も良くまだまだ綺麗な状態でご使用頂けると思います。



中古品の為神経質な方はご遠慮下さい。





※お写真が全てとなりますのでご確認ください



※お写真は実物に近くなるよう撮影させて頂いておりますが

照明の関係やお使いの機種によって色の見え方が多少異なる場合がございます。



※商品の状態はあくまでも主観となります。



※商品のお写真、状態をご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。



ᕼ6010291 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バオバオイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BAO

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イッセイミヤケ

バオバオ

ショルダーバッグ

ブラック