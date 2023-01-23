『converse ct70 ローカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 08分に出品され04月15日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|コンバースオールスター
KD 4 Whether man / Glaxy
¥ 20400
Clarks×GORE-TEXワラビー「S様専用」
¥ 8424
Red Wing Shoes ワークブーツ USA SIZE US10
¥ 12500
レア物！ コンバース ADDICT JACK PURCELL ジャックパーセル
¥ 10725
利來様専用 sacai fragment nike LD waffle 27cm
¥ 12675
Nike Air Force 1 Supreme ブラック 25cm
¥ 13000
forme フォルメ 革靴 サイズ4
¥ 17700
Nike Air Jordan 1High 85 ジョージタウン
¥ 22080
Nike Air Force 1 high wheat 26.5cm
¥ 8190
Puma Speedcat OG Puma Black/Puma White
¥ 12025
ナイキ エア フォース 1 ミッド QS エール ブラウン US12 30cm
¥ 9490
Nike SB Dunk Low Gulf 58 27.5cm
¥ 13900
＜正規スケッチャーズ新品＞スリップインズ サミッツハイレンジ232457WBLK
¥ 9389
Trickers トリッカーズ BURTON バートン マロン UK6.5
¥ 11990
BVK016 NIKE AIR JORDAN 4 RETRO ナイキ 28.5
¥ 13000
NIKE AIR MAX 270 US10 新品 AH8050-015
¥ 12999
吉平さん専用 27.0 黒
¥ 10127
Nike Air Max スニーカー US12/UK11/EUR46/ベトナム製
¥ 16720
落札価格8580円
662 入札履歴
終了
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