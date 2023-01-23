『converse ct70 ローカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 08分に出品され04月15日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CT70 BLACK LOW CUT チャックテイラー

値下げ交渉お待ちしてます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm ブランド: コンバースオールスター

カテゴリ ファッション

メンズ

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ct70

ローカット