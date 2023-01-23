『DAKOTA◉本革 ショルダーバッグ お財布 スマホショルダー お洒落ポシェット【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 09時 06分に出品され03月11日 09時 06分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 おまとめ購入、お値下げ頑張ります！

プロフィールご一読もお願い致します⭐



No.6386



●DAKOTA Dakota ダコタ



●ショルダーバッグ

お財布 スマホショルダー

ポシェット



●サイズ :

⚪︎横 約 23㎝

⚪︎縦 約 12㎝ (とって含まず)

⚪︎マチ 約 8㎝

⚪︎ハンドル 約 110〜130㎝

(最短〜最長 金具含まず)



（多少の誤差はご理解下さい）





●カラー : 黒 ブラック

※色の映りは多少異なることがございます。



●商品について：

合わせやすい黒の柔らかレザーのショルダーバッグ♪

長財布、スマホ、小型のペットボトルも入ります。

ちょっとしたお出掛けにいかがでしょうか。



使用感が殆どない極美品です！

どうぞ宜しくお願い致します。





※箱や袋はつきません。緩衝材に包んで発送致します。



。.:*:・゜☆。.:*:・゜★。.:*:・゜☆。.:*:・



#GreenCatsプロフ必読

#GreenCatsカバンの部屋

↑他にも出品しています。



春夏秋冬 関係なく使用しなくなった古着、靴、カバンを出品しております。中には掘出し物、大特価、安値商品もございます。

一点限り 送料無料 即購入OKです❗️

宜しくお願いします(^^)❤



。.:*:・゜☆。.:*:・゜★。.:*:・゜☆。.:*:・



◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

また画像の小物などはつきません。



◆落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)



◆中古品につきましては使用感があります。

商品の確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。

特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。



◆折り畳める物に関してはコンパクトにして発送致しますので、畳みジワはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダコタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ DAKOTA◉本革

ショルダーバッグ

お財布

スマホショルダー

お洒落ポシェット