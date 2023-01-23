『極美品 レザー×スタッズ ラシット ハンド&ショルダーバッグ 2way 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 14分に出品され03月09日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅古物商許可証取得✅

第201030034710号

✨安心取引✨

真贋済みですが、万が一偽物だった場合全額返金いたします。



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✅商品名

ラシット ハンドバッグ&ショルダーバッグ





スタッズデザイン

ミニボストン

レディース

2way

コンパクト

斜め掛け

自立



✅カラー

黒 ブラック



✅素材

レザー



✅商品状態



使用感少なく極美品です✨





状態ランク

✅外側 SAA

✅内側 SAA



写真をよくご覧下さい



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



《付属品》ショルダー紐



《サイズ》

縦18cm

横23cm

マチc11m

ハンドル33cm

ショルダー長さ調整可能





あくまでも中古品ですので、ご理解よろしくお願いします。



商品の状態に関しましては、

掲載写真、説明文の通りですので

安心してご検討下さい✨



✅真贋済みの商品ですが、万が一偽物だった場合全額返金いたしますので、ご安心下さい



購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場







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カラー...ブラック



カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 レザー×スタッズ ラシット



ハンド&ショルダーバッグ 2way 黒