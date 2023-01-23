『ゲラン アクア アレゴリア ネッターレ ディ ソーレ オーデトワレ 75ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 03時 47分に出品され04月06日 03時 47分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年末に国内ゲランブティックにて購入した、国内正規品です



数回プッシュしたのみで、ほぼ全量残っております



冷暗所に保管しておりました。

完全禁煙でペットは飼育しておりません



箱等も潰れ等ございません

概ね良好な状態かと思いますが、一度人の手に渡ったものとしてのご理解をお願いします



値下げ交渉OKです

よろしくお願いします



人気シリーズ···アクア アレゴリア



種類···オードトワレ



総容量···50〜99ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲラン