『SHARP AQUOS BD-W1800 HDDは新品2TB増量交換第13【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 10時 00分に出品され03月21日 10時 00分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP AQUOS ブルーレイ BD-W1800



※外観写真のみで、内部部品の種類や状態を公開していない出品者多いですが、ご購入の際は充分にご注意ください。



●2015年製

●HDD 1TB→2TB

●2番組同時録画

▶本体使用時間…約30000時間



●付属品

リモコン(単3電池2個別売)

電源ケーブル



説明書なし(説明書はホームメニューに内蔵されています)





■分解清掃メンテナンス済



■再生録画ディスクダビング初期化テスト済。



■HDDを新品2TB(2021年製)に増量交換。(ハードディスク初期化は行わないでください。元の容量に戻ってしまいます。)

信頼の東芝製DT01ABA-V使用。耐久性に非常に優れ長期使用を期待できます。





■BDドライブは実質使用時間の少ないものです。



■本体自体の使用時間も年式としては比較的少なめ(30000時間程度)ですので、永くお使いいただけるかと思います。



✦ドラ丸機能搭載

新着ドラマを自動録画



⚠本機にはアナログ出力端子がありません。ＨＤＭＩ端子のないテレビには接続できません。





⚠️日時指定不可

北海道、沖縄、離島その他本州以外へは配送日数がかかります。





⚠この商品はメルカリ限定です。詐欺サイトによる無断転載にご注意下さい。



※リモコンなしは2000円引き

カードなしは500円引き



ご購入前にお申し付けください。



※旧式転売屋の迷惑行為防止の為、値下げ交渉にはとくに返信は致しません。予めご承知おきください。



#ツキボシテック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャープ