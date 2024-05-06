『Trickers トリッカーズ BURTON バートン マロン UK6.5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 33分に出品され03月26日 13時 33分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Tricker’s BOURTONシリーズ 5633

サイズ:UK6.5 (JP 25cm)

カラー:マロン

シューズ型···ウィングチップ

ソール: レザーソール

付属:シューキーパー、靴袋



昔、イギリスで直接購入したものです。気付けば長らく履いていないので、断捨離のため、出品します。

状態は写真からご判断ください。







以下、メルカリ自動作成された文章です。

【高品質なレザー】

Trickersのシューズは、厳選された高品質なレザーを使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【クラシックなデザイン】

ブローグデザインが施されたこのドレスシューズは、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも活躍します。洗練されたスタイルを演出します。



【付属品完備】

元箱と布袋が付属しており、保管や持ち運びにも便利です。



ご覧いただきありがとうございます。





ウィングチップ ウイング フルブローグ

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アイレット ビンテージ ヴィンテージ

ワークシューズ 短靴 レザーソール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: トリッカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Trickers

トリッカーズ

BURTON

バートン

マロン

UK6.5