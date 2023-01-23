『【美品】M2 Macbook Air 256GB メモリー8GB スターライト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 17時 12分に出品され03月12日 17時 12分に終了予定です。即決価格は56,100円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年1月新品購入。



持ち出しは一度もなく、デスクでほとんど使わず保管してました。

バッテリー最大容量100%

キズありません。

付属品、箱 全てそろってます。



よろしくお願いします。



色 スターライト 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル