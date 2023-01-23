『【最終値下げ】gujiウールリネンソリッド3Bジャケット 48【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 08時 50分に出品され05月02日 08時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 gujiウールリネンソリッド3Bジャケット(MADE BY RING JACKET / VITALE BARBERIS CANONICOファブリック使用)【春/夏】です。



都内のセレクトショップgujiで購入しました。

着用回数少なめの美品です。



カラー ブラック

春夏用

素材 ウール55％ リネン45％

VITALE BARBERIS CANONICOファブリック使用



サイズ 48

着丈74

肩幅43

袖丈61（本切羽仕上げ）

胸囲104

ウエスト94

※素人採寸である点ご承知おき下さい。



購入価格 66,000円

着用回数 5〜6回 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最終値下げ】gujiウールリネンソリッド3Bジャケット 48