『NEW BALANCE CM878MB1 26cm ニューバランス 878【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 06時 06分に出品され03月14日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 箱、タグ付き。

全体的に多少の使用感ありますが、美品の類かと思います。





他に気になることあればコメントください。

値下げ交渉もコメントでお願いします。

購入された時点でサイズや状態に納得いただけたと判断します。

また、状態に関して見落とし等ある場合がございますので、神経質な方は購入をお控えください。





80s

90s

古着

vintage





アメリカ古着 DKNY カルバンクライン ペリーエリス バナリパ ラルフローレン Ralph Lauren トミーフィルフィガー エルエルビーン stussy ステューシー old gap オールドギャップ チャンピオン 刺繍タグ トリコタグ バータグ 単色 リバースウィーブ ナイキ パタゴニア リーバイス サウスパーク 不思議の国 アリス チェシャ猫 カーミット アラジン モンスター ビンテージ ヴィンテージ アキラ vintage Keith Haring キースへリング アンディーウォーホル Andy Warhol tシャツ 裏原 ベルベルジン taxi driver タクシードライバー PULP FICTION パルプフィクション 時計仕掛けのオレンジ タイタニック レオン ムービー movie マリリンマンソン リバースウェーブ nirvana ニルヴァーナ Fear of God フィアーオブゴッド Travis Scott トラヴィススコットJerry Lorenzo ジェリーロレンゾ 80s 90s アップル Apple apple old オールド 初期 スウェット トレーナー パーカー ノースフェイス バブアー ラルフローレン ダブルアール カーハート ビックマック ファイブブラザー リーバイス ロッキーマウンテン アリス 不思議の国 チェシャ フットボール 染み込み グレートパシフィック ウィザー ランタグ 七分 ラッセル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NEW

BALANCE

CM878MB1

26cm

ニューバランス

878