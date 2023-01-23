『【2XL】ザ ノースフェイス ヌプシ 700FILL ブラック メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 17時 08分に出品され03月29日 17時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕様：700FIL

ドローコード//ヌプシ ダウン ベスト



色：ブラック × ブラック



サイズ：メンズ+レディース



新品未使用品です。



サイズ：2XL (US)：XL

着丈: 72cm 肩幅: 54cm

胸囲: 128cm 袖丈:66cm



※素人採寸のため、誤差はご了承願います。



★ 状態：美品



カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍

季節感···冬



＊注意事項



1)取引最後まで責任を持って対応いたします。トラブル防止の為遠慮なく質問して下さい。よろしくお願いいたします。



2)交換のご不便により、ご購入前にサイズをご確認ください。



3)ご注文確定後のお客様都合によるキャンセルはお受けすることが出来ません。ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【2XL】ザ

ノースフェイス ヌプシ

700FILL

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