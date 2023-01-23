『未開封 BEANIE 01 BEANIE WTAPS ビーニー ニット タップス【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 13時 36分に出品され05月03日 13時 36分に終了予定です。即決価格は9,172円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆本日はアクセスありがとうございます。



☆ 24FW 即完売品 ☆



【 商品名 】



BEANIE 01 / BEANIE / ACRYLIC / WTAPS



〜 未開封の状態での発送となります 〜



【 サイズ 】Free



【 カラー 】 BLACK



【 状態 】新品未使用 / 未開封



※購入後試着もしていない新品となります。



トラブル防止のため不明点はコメントから

いつでもお気軽に質問お願い致します。



即購入（コメントなし）歓迎いたします。



また Supreme PALACE NORTH off-white sacai nike vans new balance 等のブランドがお好きな方にもオススメです。窪塚洋介 さん、ZORN さん等の愛用ブランドとなります。



【 お断り事項】

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・あまりに神経質な方からのご購入

・購入後、連絡が一切ない方

・自己都合による返品



入金確認後、早めに発送できるよう心掛けておりますが仕事の都合上で遅れる場合がございます予めご了承くださいませ。



★着用写真は参考程度にご覧下さい。



※コンビニ/ATM支払いを希望の方は、入金日を必ずご連絡ください。連絡がない方は取引をキャンセルします。



☆気持ちの良いお取り引きになりますよう心掛けます☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダブルタップス

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メンズ

帽子 タグ 未開封

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