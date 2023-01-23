『PING TYNE4 パター スチールシャフト 【33】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 19時 56分に出品され04月12日 19時 56分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 11750
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¥ 13000
ほぼ未使用 BRIDGESTONE B2 ドライバー Diamana BS50
¥ 14400
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ベンタスブラック ベロコア 6s テーラースリーブ付き ドライバー用
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ゴルフクラブ セット
¥ 9344
ミズノ JPX200X カーボンシャフト アイアン５本セット
¥ 12500
PING G410 3U 19° NSPRO HY100
¥ 11450
G430 5U用 PING TOUR2.0 CHROME85R シャフト単品
¥ 8970
三菱ケミカル ディアマナPD ６０ Ｓ
¥ 9360
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¥ 34320
キャロウェイ ローグST MAXFAST 4UT & 5UT SRシャフト
¥ 13500
【新品未使用】ステルス グローレプラス 9.5° ヘッドカバー付き
¥ 12750
柴犬BAD DOG様専用PING i210 5-9 W 6本 モーダス120 S
¥ 25080
Mizuno pro 223 アイアン 4〜P ミズノ 7本セット
¥ 29920
キャロウェイ ローグ ユーティリティ5番
¥ 8580
☆テーラーメイド ステルス グローレ ドライバーSpeeder NX TM(SR
¥ 19350
落札価格13000円
132 入札履歴
終了
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