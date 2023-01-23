『PING TYNE4 パター スチールシャフト 【33】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 19時 56分に出品され04月12日 19時 56分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PING TYNE 4(2021) パター

スチールシャフト 33インチ

右利き



ゴルフショップの景品で当たったのですが、パターは別の物があるので出品いたします。

私は使っていませんが、おそらく店頭で展示されていた物だと思われます。



【高い精度】

PINGのTYNE 4パターは、精密な設計により、正確なショットを実現します。特に、アライメントが容易で、ターゲットに対して正確に狙いやすい形状です。



【優れたフィーリング】

このパターは、打感が非常に良く、ボールとのコンタクトがスムーズです。高品質な素材を使用しており、耐久性も抜群です。



【スタイリッシュなデザイン】

黒と赤のコントラストが美しいデザインで、プレイ中も目を引く存在感があります。



- ブランド: PING

- モデル名: TYNE 4

- タイプ: パター 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 未使用に近い