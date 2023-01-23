『ISAMU KATAYAMA BACKLASH ライダース 1254-02 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 09分に出品され03月07日 01時 09分に終了予定です。即決価格は58,422円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISAMU KATAYAMA BACKLASHのダブルライダースジャケットです。



ブランドを代表するイタリアンダブルショルダーを使用したダブルライダースジャケット1254-02です。

製品染め特有の皺やうねりに迫力があります。



裏地は取り外し可能な裏地で片山氏とも親交の深い東京スカパラダイスオーケストラのリーダー谷中敦氏によって製作されたメッセージプリント入りです。



USED品ですので多少の擦れなどはありますが目立ったダメージなく状態良好です。

新品や完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。





サイズ 3 (L)

カラー ブラック

素材 牛革 (イタリアンダブルショルダー)

生産国 日本製

定価220000円





肩幅43

身幅51

袖丈62

着丈 前63 後61





値下げ交渉不可

値下げコメントスルーします。

ご理解ください。

即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ISAMU

KATAYAMA

BACKLASH

ライダース

1254-02

L