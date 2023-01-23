『テッドマンTEDMAN L2フライトジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 01時 53分に出品され03月25日 01時 53分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テッドマンのL-2フライトジャケットです。品番LOT TL2-190です。

人気カラーのミリタリージャケットです。MA-1の中綿無しモデルです。

未使用品。

購入してサイズが合わなかったので出品します。

気になる点などはお気軽にコメントください。



46(XXL)サイズ 身幅68 着丈66 肩幅53 袖丈 67



カラー...グレー

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし



肩幅···53cm

身幅···68cm

袖丈···67cm

着丈···66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: テッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テッドマンTEDMAN

L2フライトジャケット