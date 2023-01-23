『パンダドラゴン なぎ ハピカチェキ 6枚セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 46分に出品され04月06日 17時 46分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パンダドラゴン なぎ ハピカ チェキ ６枚セット



サイン入りチェキ１枚確定！！

早いもの勝ちです！！



かわいいなぎちゃんグッズをお安く譲りたいです！！よろしくお願いします。他にも出品しています。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用