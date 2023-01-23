『SOPHNET. チェスターコート チャコールグレー sizeM【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 19時 04分に出品され05月07日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SOPHNET.のチェスターコートで中綿にシンサレートを使用しています。



表地はウールで裏地にカモフラ柄のライニングを使用しています。



シンサレートを使っているので保温性も高く、冬の時期にキレイめなスタイリングをしたい時に使いやすいと思います。



トップボタンまで閉めることも可能ですが、チンストラップが欠損しております。



目立ったダメージはありませんが、欠損があるため記載の商品の状態とさせていただいております。



古着になりますので、ご利用のある方にお願いいたします。





品番 SOPH-145051



素材 シェル ウール90%

ナイロン10%

中綿 シンサレート



生産 日本製



サイズ M

肩幅47cm

身幅52.5cm

袖丈61cm

着丈86cm



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ソフネット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SOPHNET.



チェスターコート チャコールグレー sizeM