『スペシャル ナイキセンタースウッシュロゴ刺繍裏起毛パーカー XL 緑 トラヴィス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 44分に出品され03月22日 18時 44分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Immediate purchase is okay. I only deal with genuine products, so please feel free to purchase with confidence.

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フォローして頂ければ値下げ可能ですのでプロフィールをご覧ください╭☞╭☞╭☞



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● ブランド ナイキ



●カラー グリーン



● サイズ XL

実寸平置き (cm)



着丈 72

肩幅 55

身幅 68

袖丈 69



※測定値の若干の誤差はご了承下さい 。



● 素材 綿ポリ



● 生産国 Mexico



●状態説明

全体的にフェード使用感はありますが、特に目立った汚れや傷なく状態良好です。



00s NIKE swoosh embroidery Hoodie

シンプルな無地のパーカーと思いきやセンターにロゴ刺繍が輝くビッグシルエットのパーカーです。

トラヴィススコットがセンターロゴのパーカーを着た影響で高騰中、なかなか見つからないのが現状です。

こちらやわらか肉厚裏起毛生地で表記通りビッグサイズ、人気のグリーンカラーの組み合わせは最強です。

完璧なコンディションとは言えないので少し安めに出品してますが、フェードした雰囲気もいい感じです^^





※なるべくキズや汚れ等のダメージは写真で掲載を意識しておりますが、あくまで古着となりますので説明以外で小さな汚れ等がある場合がございます。完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ スペシャル

ナイキセンタースウッシュロゴ刺繍裏起毛パーカー

XL

緑

トラヴィス