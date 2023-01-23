『JOSEPH HOMME ネイビー ダブルブレスト チェスターコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 09時 09分に出品され03月06日 09時 09分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのダブルブレストチェスターコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。ビジネスシーンやカジュアルな外出にも最適です。



【快適な着心地】

内側は滑らかな素材で仕立てられており、着用時の快適さを提供します。季節を問わず着用できるアイテムです。



【多用途】

フォーマルな場面からカジュアルな場面まで幅広く活躍する一着。コーディネートの幅を広げるアイテムです。



- 色: ネイビー

- デザイン: ダブルブレスト

- 内側の色: ネイビー



【ブランド】 JOSEPH HOMME

【アイテム】 Wブレストチェスターコート

【サイズ】 表記 46 （ Mサイズ相当 ）

【色】 ネイビー

【寸法】

▪️総丈 106

▪️胴幅 56

▪️肩幅 46

▪️袖丈 55 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジョゼフオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOSEPH

HOMME

ネイビー

ダブルブレスト

チェスターコート