『【水入り水晶スーパーファントム】 -Enhydro crystal【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 53分に出品され03月11日 00時 53分に終了予定です。即決価格は14,547円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【水入り水晶 スーパーファントム-Enhydro crystal(water in crystal)-】1



水晶が形成する際に、何らかの要因で「水」が入り込み結晶化した水晶を指します。

中の水は数億～数千万年前のものといわれ、地球上で現存する「最古の水」なのです。

恐竜やマンモスと同じ時代存在した水には、太古のロマンと強いエネルギーを感じる事が出来ます。

内包された水は、気泡や不純物の動きでその存在を確認することが出来ます。

古来から水晶内の水には不老長寿の効果があると信じられていました。(実際に飲むことはお勧めいたしません)



長い年月の記憶が宿っていることを感じれるでしょう。

よく中を見ていただくと何度も成長を続けた跡スーパーファントムであることを確認できます。水晶が一度成長を止めた後に再び成長を始めたもので、この山型成長線は気の遠くなるような長い年月にわたる水晶の成長の軌跡を残したものです。この成長の過程が度々繰り返されて複数層の山型が見られる稀有な水晶です。



水晶が本来持つヒーリング効果と太古の水との相乗効果で、非常に高いヒーリング効果を生み出します。

イライラや不安、緊張や焦りを緩和し、内部に溜まった悪い気を洗い流してくれるとされています。



水入り水晶は大変貴重で、通常の水晶とは比べ物にならないほど流通量が減ってきています。



【KEY WORD】 浄化 健康 良好な人間関係



【こんな方へおすすめです】

ヒーリンググッズを探している

安定した環境の中で本来の力を発揮したい

ノイズを取り払いクリアな状態で居たい

人や場の影響を受けてしまいがち

この激動の世の中だからこそ、安定・安心というエネルギーを感じグラウンディングした人生を送りたい

浄化作用があるものを探している

といった方へ。





【SIZE】

71g

H 2.9cm W 5.5cm D 4cm



Origin;中国・雲南州



【CARE】

塩の浄化はかけや傷の原因となりますのでご遠慮ください。

水、月光浴・セージ・音叉等での浄化が可能です。

素材...クリスタル 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 未使用に近い