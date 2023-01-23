『新作DHGelato 1ml 最高品質CBN CBP CRDP CRDH4【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 45分に出品され03月12日 14時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【限定価格】





DHジェラートは完全玄人向けリキッド

※ CBDリキッドなど初めての方のご購入はお控えください。初めての方は CBN CBGリキッドの使用からオススメします！



フレーバー『Gelato』ジェラート

甘さ引立つジェラートを再現。

極上のひと時をあなたへ。



最高品質のフルガラスアトマイザーBBTANK採用

喉赤ちゃんの方にもおすすめ

極上のひと時をあなたへ。





■体感表



【DH・Xシリーズ】

体感：★★★★★★★★★

OhMyGod!!!



【メタドリーム・メタベリー】

体感：★★★★★★★

上級者向けの最高峰。室内での濃密な時間を楽しみたい方に最適。その強力な特性から、初心者にはCBDやCBNリキッドの使用をお勧めします。



【VAMO LIQI CBG・CBN】

体感：★★★★★

忙しい一日の終わり、カフェタイム、仕事の合間、そして寝る前にこのリキッドでリフレッシュしましょう。



【CBD】

体感：★★★

日常生活の中でのさりげないリラックスタイムにはCBDリキッドがぴったり。どこでも気軽に使用できます。





他の商品はこちら→ #vamoscbd





■アトマイザーへのこだわり

本製品は高品質フルガラスアトマイザーを採用しております。

煙がマイルドになり、喉へのキックを少なく、リアルで濃厚な味わいや香りが楽しめます。



※付属のキャップをつけた状態でお送りします。





■ 商品の注意事項



・使用後、眠気やリラックス感が強くなる場合がございます。

・ヴェポライザー本体に装着後、加熱して吸引いただけます。

・妊娠中または授乳中には使用しないでください。

・使用後の運転はお控えください。

・アトマイザーは記載の量を充填しておりますが、製品の性質上、どうしても気泡が発生してしまいます。液漏れや記載の量より少ないという事はございませんのでご安心ください。





【 Airis v2.0 ヴェポライザー or BrassKnucklesペン型バッテリーを+1000円でお付け出来ます！】



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38046 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>リラクゼーション>>>リラクゼーショングッズ 商品の状態: 新品、未使用