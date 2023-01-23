『SON OF THE CHEESE HENNESSY football knit【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 08時 05分に出品され03月19日 08時 05分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Brand SON OF THE CHEESE (サノバチーズ)





“HENNESSY football knit”



Size:M



肩幅 52

身幅 58

袖丈 52

着丈(前)63

着丈(後)66



condition :未使用品



アクリル62％、ナイロン16％、ポリエチレン13％、ウール6％、ポリウレタン3％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: サノバチーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SON

OF

THE

CHEESE

HENNESSY

football

knit