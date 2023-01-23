『【未使用品】Bulls社製/ムーミン/MOOMIN/コンプリート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 13分に出品され05月03日 22時 13分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 岐阜信用金庫でいただいた非売品のムーミンの陶器の置物 フローレンです。



かなり前のものですが、袋に入った状態で、箱に入れて、大切に保管しておりましたので、美品です。



◆ スウェーデンBulls社製

高さ６〜７㎝程です。



今では手に入らないもので、未使用の商品は激レアです。



キャラクター···子供向けキャラクター 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムーミン