『AirPods Pro 第2世代 左耳 A3048 左 エアーポッズ プロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 58分に出品され04月24日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,449円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 第2世代の左の出品です。



型番 A3048です。



MTJV3J/AのUSB-C付属のイヤホンです。



Apple純正、確実正規品です。



動作確認済。



機能的な面含めて、正常に作動します。



バッテリー劣化もなく、まだまだ使って頂けます。



単品での出品になります。



ファームウェアは、最新です。



ペアリングができる方、お願い致します。



様々な写真をアップしましたので、ご確認お願い致します。



品番をご確認の上、ご購入下さいませ。



興味ある方、どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり