『ザ・ノース・フェイスロングダウンジャケット(サイズXL 105)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 06分に出品され04月03日 08時 06分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇ブランド

THE NORTH FACE（ノースフェイス）



◇サイズ

表記：メンズ105

ＸL



実寸

着丈約110cm

身幅約61cm

袖丈約62cm

肩幅約53cm

※実寸のご確認をお願い致します。

平置採寸、誤差はご了承ください。



◇カラー

ブラック系



◇状態/その他

古着（USED）



◇フード付き



◇発送

メルカリ便（匿名発送）



※THE NORTH FACE ノースフェイスの韓国発売商品のため、タグはハングル表記になります。



※フード部分ドローコード、左胸ファスナーポケット、表両側ファスナーポケット。

クリーニン処理済み



※梱包は簡易梱包で出来る限り圧縮します

たたみジワ等ご了承ください。





素材(詰め物)...ダウン



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザ・ノース・フェイスロングダウンジャケット(サイズXL 105)