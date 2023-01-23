『champion reverse weave チャンピオン リバースウィーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 19分に出品され04月17日 15時 19分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 champion reverse weave 90s

グッドデザイン、三段、ネイビーラバープリント、中抜き



ベセル大学ワイルドキャッツの本拠地・スコアボードコンポジットスケジュール・バナー・次のイベント・フォトギャラリー・スポンサー。キャロル銀行と信託、らしい



カラー...グレー

サイズ表記...XL

平置き実寸

肩幅...46cm

身幅...57cm

着丈...71cm

(素人採寸の為誤差あり)



状態...使用感、着用感あり

年代の一般的な古着のコンディション

※染み、擦れ、汚れ、ごく小さな穴など



その他画像をご参考の上是非お考え下さい



古着のため微傷等はご容赦願います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ champion

reverse

weave

チャンピオン

リバースウィーブ