『Metamorphose ピンタックリボン ギンガムチェック ワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 30分に出品され03月19日 04時 30分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15年以上前にメタモルフォーゼ京都店で購入しました。タグ付き新品未使用の美品です。

共布で作られたリボンのブローチ４個もセットです（写真5,6）。



店舗で試着はしましたが、その後、一度も着ることなく袋に入れたままクローゼットにしまっていました。



白黒のギンガムチェック柄で生地が贅沢に使われたボリュームたっぷりのワンピースです。

段の切り替えごとにフリルが付いていて、３段のティアードがとても可愛いです！

ワンピースの裏地には黒色のしっかりした硬めのチュールが付いているのでふんわりとボリュームは出ます。



ワンピースのフロント中央にはボタンが付いていて、上から下まで全て外せるようになっているので、中のペチコートを見せたりとアレンジして楽しむこともできます。



バックスタイルは、背中はシャーリング、ウエストは左右の腰にボタンで付いている長いリボンを結んでサイズ調節も可能だと思います。リボンはボタンで付いているので取り外し可能です。

好きなところにリボンブローチを付けて、さらに可愛さアップです！



ワンピースの中の洗濯タグに予備ボタン大小が各１個ずつ計２個付いていますので、写真（15枚目）にてご確認ください。

新品未使用の美品ですが、長い間、袋に入れたままクローゼットにしまっていたのでお洋服にシワがついてしまっています。タグにも折れがあります。



長期保管しておりましたので、諸々、お気にならない方、お探しの方、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メタモルフォーゼタンドゥフィーユ

カテゴリ ファッション

レディース

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ピンタックリボン

ギンガムチェック

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