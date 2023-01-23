『【入手困難✨】リーバイス 503BXX W31 日本製 ビッグE 赤耳 90s【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 04時 25分に出品され04月21日 04時 25分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆アイテム

LEVIS 503B-XX 140 Years Anniversary

90s J22 日本製 復刻 リプロ 140周年限定モデル レザー

チェーンステッチ 隠しリベット

BIGE 赤耳 セルビッチ 希少 入手困難 一点物 激レア

◆サイズ

W31（M〜Lサイズ相当）



○実寸 (平置き前面での計測となります）

※必ず実寸サイズをご確認ください。



ウエスト 38㎝

股上 30㎝

股下 72㎝

裾幅 21㎝

ワタリ幅 29㎝



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



◆colour

ブルー インディゴブルー



【商品状態ランク】

ABランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-使用感有り、目立った傷汚れは無い状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※当店独自のランクです。



◆コンディション

目立つ様な傷や汚れ等無く、まだまだ長くご愛用頂けると思います。

※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



【配送】

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



取り扱っている商品の全ては専門の鑑定士による真贋を済ませている正規品になりますので、ご安心くださいませ。

2/4004 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【入手困難✨】リーバイス

503BXX

W31

日本製

ビッグE

赤耳

90s