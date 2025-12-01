『ロイヤルカナン 猫用 ユリナリーS/O ライト ウェットパウチ 85g×48【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 51分に出品され03月27日 08時 51分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの信頼性】

ROYAL CANINは獣医師推奨のブランドで、猫の健康を考えた高品質なキャットフードを提供しています。



【ユニナリーS/Oライトの特長】

猫用ユリナリーS/Oは、下部尿路疾患（ストルバイト結石症およびシュウ酸カルシウム結石症）の猫に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、マグネシウムなどのミネラル成分を調整しています。



●ストルバイト／ストルバイトが形成されにくい弱酸性の尿となるように、ミネラルなどの栄養バランスを調整。

●RSS／尿中のストルバイトやシュウ酸カルシウムの飽和度が高くない健康的な尿量を維持するように、ミネラルなどの栄養バランスを調整。

●尿量／健康的な尿量維持のために、ミネラルなどの栄養バランスを調整。

●マグネシウム制限／ストルバイト結石（リン酸アンモニウムマグネシウム）の構成成分であるマグネシウム含有量を制限。



- ブランド: ROYAL CANIN

- 商品名: ユリナリーS/Oライト 12袋入り×4箱

- 内容量: 48袋

- タイプ: キャットフード

- 用途: 療法食・療養食

-賞味期限:2025.12.10

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし