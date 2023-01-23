『美品✨タグホイヤー 腕時計 プロフェッショナル200 レディース SS シルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 06分に出品され03月13日 11時 06分に終了予定です。即決価格は13,611円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※当店の取り扱っている商品は全て国内の正規品取扱卸業者からの買い付けを行い、検品鑑定を行い出品しておりますので、安心してお買い求め下さい。



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購入先 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



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【管理番号】

1109O322-21



【状態】

特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です。

写真を良くご確認してのご購入お願いします。



【ブランド】

TAG HEURE

タグホイヤー



【アイテム】

時計 腕時計



【名称】

プロフェッショナル200



【型番】

WE 1410-R



【シリアル】

283050



【タイプ】

レディース



【種類】

クォーツ





【サイズ】

腕周り 13㎝



ケース

横 2.87㎝

縦 3.21㎝

厚み 0.87

平置き実寸。



【状態】 A



S 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

A 中古品としてまあまあ良い

B 中古品として普通

C 中古品として悪いが使える

D 中古品として悪い(難あり含む)



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。



【カラー】

シルバー 銀



【素材】

ステンレススチール



【付属品】

無し。本品のみ





【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※全て1点物となります。突然出品停止をする事がございますので、気になる商品ございましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タグホイヤー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 美品✨タグホイヤー

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プロフェッショナル200

レディース

SS

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