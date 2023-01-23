『発電バリバリくん ソーラーパネル一体型ポータブル電源【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 22分に出品され04月20日 06時 22分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※8月6日から15日は私用により発送できません。



アタッシュケース型のソーラーパネル付きポータブル電源です。

災害時用にと購入しました。購入当初にどんなものかと一度使用しずっと保管していました。

今年のゴールデンウィーク中初めて屋外で使用しましたが問題なく使用できました。

外見に持ち運び傷、保管傷があります。

また購入当初から電池残量の指針が満充電で緑色の端までいくのですが充電残量がなくなっても赤色の端までいきません。

充電コードはACコードボックスの中に入っています。

取扱説明書はありません。



以下はメーカー説明の引用です



発電バリバリくん

最大出力 250W

容量 90000mAh

外形寸法幅442mm 奥行125mm 高さ336mm

内臓充電池リチウムイオン電池 3.7V / 10Ah × 9UNITS

本体重量約9.2kg

セット内容ソーラーシステム本体、充電用電源コード（長さ:1.2M）

充電時間（約） 太陽光（晴天時）12時間、AC100V 50 / 60Hz 6時間

定価 120,000円 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ショウエイ