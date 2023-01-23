『リデ ヘアドライヤー Re:Do Hairdry DR01A-WT ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月15日 11時 03分に出品され05月15日 11時 03分に終了予定です。即決価格は9,302円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Re:Do Hairdry DR01A-WT ホワイト 255g



使わないので出品します。

外箱に傷や汚れが少しありますが、未使用品です。





●その他、注意事項：

猫を飼っていますのでアレルギーの方、

神経質な方はご購入をご遠慮ください。

また簡易包装にてお送りしますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リデ