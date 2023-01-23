『ピープル Hugシリーズ テディハグ プティ アイボリー ベージュ 泣かないイス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 23時 33分に出品され03月09日 23時 33分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 泣かないイスの『Hugシリーズ』は生産終了となりました。

状態が良いものは今後減っていきますので、この機会にご是非検討ください！！



目立つようなキズ汚れはなくキレイな状態です。



側面にスジのような跡が付いています（最後の写真）が、破れなどではありません。



状態などは画像にてご確認ください！！



素人保管しているものになります。

中古品であることが気にならない方にお勧めです！



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最後までお読みいただき、ありがとうございます。



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People ピープル

ベビーザラス限定カラー

Teddy Hig ディハグ

アイボリー

Hugシリーズ

Petit プティ

ベビーチェア

座椅子 幼児 子供 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし